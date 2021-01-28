Евразийский центр влиятельного аналитического института Atlantic Council (Вашингтон) дал ряд рекомендаций 46-му президенту США Джо Байдену.

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«У президента США Джо Байдена есть исторический шанс сплотить Европу и остановить диктатуру, создав международную коалицию в поддержку демократии в Беларуси», — говорится в специальном докладе, пишет DW .

В документе экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская называется «вероятным победителем» электоральной кампании 2020 года (официальные итоги ЦИК не признали ни ЕС, ни США).

«Байден должен встретиться с Тихановской в свои первые 100 дней на посту президента Соединенных Штатов», — так звучит первая рекомендация Евразийского центра.

Директор организации Джон Хербст объяснил, что такая встреча будет способствовать как легитимации Тихановской и белорусской оппозиции, так и делегитимации Лукашенко: «Сейчас все интересуются тем, кому Байден позвонит в первую очередь, а кому позднее. Президенту Байдену следует пригласить Светлану Тихановскую приехать в Вашингтон».

Кроме того, Евразийский центр советует администрации Байдена называть Лукашенко не иначе, как бывшим президентом Беларуси. По мнению экспертов, новый посол США в Беларуси Джули Фишер должна заступить на свой пост в Минске, но при этом не вручать верительные грамоты Лукашенко.

А президенту США — издать указ о введении санкций против сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека.