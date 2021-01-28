Результаты глобального опроса: жители планеты требуют остановить изменение климата

64 процента участников опроса ООН, проведенного в 50 странах мира специалистами Оксфордского университета, считают изменение климата чрезвычайной ситуацией глобального значения.

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Это самый масштабный опрос по теме — он охватывает половину населения планеты, включая более полумиллиона людей в возрасте до 18 лет, которые не имеют возможности голосовать на выборах, сообщает пресс-служба ООН.

Для многих государств – это первое подробное исследование общественного мнения по теме изменения климата.

В ООН напоминают, что 2021 год — ключевой для совместных действий по защите планеты: в ноябре в Глазго состоится климатический саммит, участникам которого предстоит принять важные решения.