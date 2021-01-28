Разбил стекло буса с милицией — получи год «химии»

36-летний житель Березы (Брестская область) Вадим Сычик получил год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») за разбитое стекло милицейского микроавтобуса.

По информации правозащитного ресурса spring96.org , Сычик обвинен в том, что вечером 10 августа прошлого года, «нарушая общественный порядок и из хулиганских побуждений, умышленно один раз бросил неустановленный предмет и уничтожил боковое стекло автобуса марки МАЗ, который двигался по улице Ленина в Березе и в котором в тот момент находились сотрудники Березовского РОВД». Материальный ущерб, нанесенный филиалу «Автомобильный парк № 8 г. Березы», оценен в 270 рублей.

Сычик признал вину частично, заявив, что со злости бросил несработавшую зажигалку, но не в автобус, а в сторону проезжей части, крышечка оторвалась и попала в стекло проезжавшего мимо автобуса.

Обвиняемый находился под стражей с 11 декабря. После вынесения приговора его отпустили.