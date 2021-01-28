Разбил стекло буса с милицией — получи год «химии»
36-летний житель Березы (Брестская область) Вадим Сычик получил год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») за разбитое стекло милицейского микроавтобуса.
По информации правозащитного ресурса
Сычик признал вину частично, заявив, что со злости бросил несработавшую зажигалку, но не в автобус, а в сторону проезжей части, крышечка оторвалась и попала в стекло проезжавшего мимо автобуса.
Обвиняемый находился под стражей с 11 декабря. После вынесения приговора его отпустили.