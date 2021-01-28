Правозащитнику Леониду Судаленко предъявлено обвинение

Руководителю гомельского филиала лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Леониду Судаленко предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности).

Как напоминает spring96.org, он остается под стражей в СИЗО № 3 областного центра.

Судаленко был задержан 18 января.

5 января прошел обыск в квартире Судаленко и гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52», где правозащитник занимался своей деятельностью. Были изъяты документы, касающиеся административных дел и жалоб участников акций протеста, техника, банковские карточки, бело-красно-белые флаги. Правозащитника допросили в 8-м (по Гомельской области) управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Как сообщил Судаленко, большинство вопросов касались его юридической и иной помощи людям, которые после выборов были арестованы и оштрафованы.

Белорусские правозащитники признали Судаленко политзаключенным и потребовали его освобождения.