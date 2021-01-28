Лукашенко произвел кадровые изменения в Нацбанке

В четверг, 28 января, Александр Лукашенко принял решение по кадрам системы Национального банка.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, он сегодня освободил Сергея Калечица от должности зампреда главного банка страны и назначил его первым зампредом. Соответствующий указ подписал 28 января Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Справка. 47-летний Сергей Калечиц окончил Белорусский государственный университет и Белорусский государственный экономический университет. В Нацбанке с 1995 года. В 2011 году стал членом правления, в 2013-м — заместителем председателя правления. Должность первого зампредседателя правления Нацбанка была вакантной с 29 января 2018 года после увольнения Тараса Надольного.