«И нечего здесь оправдываться». Лукашенко уже защищает и дает советы Путину

По словам Александра Лукашенко, Россию «снова хотят вернуть в середину 90-х годов», когда «в правительстве, ФСБ, Администрации президента сидели советники из США и НАТО и советовали, что делать с оружием, ядерным оружием и так далее и тому подобное».

«Я это знаю не понаслышке. Я работал тогда с руководством России и видел, что происходит. С приходом Путина эти же чекисты и прочие, которых сегодня долбают в России (эфэсбэшники и милиция), они страну утихомирили», — заявил он.

Лукашенко сказал, что постоянно общается с Путиным и другими российскими должностными лицами, «обсуждая в том числе и актуальную повестку», и по многим вопросам «стороны находят абсолютное взаимопонимание».

«Мы до этого были на одной стороне баррикад, будем и дальше воевать за то, чтобы людьми зваться, — пообещал он. — Никто Путину не простит, что он объединил Россию. Никто ему не простит, что он остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов. Я знаю, что он к этому готов, он опытный человек. И нечего здесь оправдываться. Люди во всем разберутся сами».