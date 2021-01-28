Майк и Ник не сработали? Лукашенко публично «высек» Навального

Александр Лукашенко позволил себе оскорбительные выражения в адрес российского оппозиционера Алексея Навального.

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«Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна (речь о российском оппозиционном политике Алексее Навальном. — БелаПАН.) — это только начало, — считает Лукашенко. — Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против, особенно против сильных мира сего, против власти, против президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться».

По его словам, Путин помиловал Навального, «оставив на свободе с определенными ограничениями», а тот «был судим, и он сегодня — борец с коррупцией».

«Во-вторых, почти отравили — выпустили в Германию, захотел там лечиться… И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм . Слушайте, что это? Люди не понимают? (здесь по видеофрагменту в телеграм-канале «Пул Первого», далее по пресс-службе. — БелаПАН.) Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений», — добавил Лукашенко.