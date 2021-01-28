«Он не хотел умирать, но его бедное тельце слишком многое пережило». Вдова назвала причину смерти Ларри Кинга

Вдова телеведущего Ларри Кинга заявила, что к смерти одного из идолов американской телевизионной журналистики привел не COVID-19.

В разговоре с Entertainment Tonight Шон Кинг отметила, что к смерти привела не коронавирусная инфекция, а сепсис.

«Он был готов к уходу, скажу я вам. Он не хотел умирать, но его бедное тельце слишком многое пережило, слишком многое. Когда мы услышали слово «ковид», то похолодели. Но он поборол его, поборол, но все-таки свое влияние болезнь оказала, и не связанная с этим инфекция унесла его», — сказала вдова.

По ее словам, пишет gazeta.ru , так просто он не сдался.

Напомним, будущий телеведущий родился 9 ноября 1933 года в Бруклине в семье еврейских эмигрантов. Его мама Дженни перебралась за океан из Беларуси.