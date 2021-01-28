Лукашенко утверждает, что люди просят его не уходить

На совещании по совершенствованию законодательства Александр Лукашенко заявил, что «все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции» в поддержку его и действующей власти.

Фото TUT.by

«И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что в Беларуси есть и всегда были люди, которые его не поддерживают, но «необходимо считаться с мнением большинства».

«Мы знали, что есть люди, их было немало — полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около шести миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента», — заявил Лукашенко.