Лукашенко: КГБ расскажет, как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране

Спецслужбы успешно пресекли террористические акты в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 28 января на совещании по совершенствованию законодательства.

«Есть несогласные, понятно, но есть же нарушители закона, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Под это подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их».

Сообщается, что Лукашенко пока не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп, но, по его словам, «некоторые уже известны». «Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу», — сказал он.

«И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли, — заявил Лукашенко. — Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну».

По его словам, его действия и действия власти в целом «были направлены в первую очередь на защиту страны». «Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — сказал он.