Лукашенко ждет оппозицию на Всебелорусском народном собрании

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На Всебелорусское народное собрание могут быть приглашены в том числе оппозиционеры, заявил Александр Лукашенко 28 января на совещании по совершенствованию законодательства.

Фото pixabay.com

«На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто — беглые, прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то «плявузгать», как я говорю по-белорусски».

«Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание, так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход», — заявил Лукашенко.

По его словам, на ВНС могут быть приглашены в том числе «представители оппозиционной точки зрения», если они хотят «вести диалог и работать во имя страны».

«Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию», — сказал Лукашенко.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Александр Лукашенко

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