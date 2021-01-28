Лукашенко грозится посадить всех, кто вторично выйдет на мирный протест

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Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию законодательства 28 января высказался за уточнение в нормативных документах ответственности за участие в несанкционированных акциях.

«Давайте учиться на примерах Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, — предложил он (Видеофрагмент его речи разместил телеграм-канал «Пул Первого»). — Только не надо стрелять в женщину, которая четыре войны прошла и защищала интересы Соединенных Штатов Америки, вот этому мы у них не должны учиться. Но защищать будем по закону».

«Сегодня должны прописать в нормативных правовых актах и довести до людей, чтобы люди понимали: заблокировал движение — вот такое нарушение, вышел незаконно на акцию и начинаешь нарушать общественный порядок — мы тебя предупредим, оштрафуем, второй раз выйдешь — сядешь», — отметил Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание и на ошибки со стороны представителей власти. «Давайте будем откровенны, и своих косяков у нас предостаточно. У всех сидящих за этим столом. Поэтому пока есть время, давайте будем работать, устранять эти косяки, чтобы люди увидели, что мы слышим даже меньшинство», — сказал Лукашенко.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста репрессии задержания Персона: Александр Лукашенко

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