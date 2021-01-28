В Индексе восприятия коррупции Беларусь находится на одном уровне с Кубой и Сан-Томе и Принсипи

Беларусь улучшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции (ИВК), который ежегодно готовит организация Transparency International.

Страна набрала в рейтинге 47 баллов и заняла 63-е место. По итогам 2019 года Беларусь получила 45 баллов и занимала 66-е место.

В нынешнем рейтинге 63-е место с Беларусью разделили такие страны, как Хорватия, Куба, а также Сан-Томе и Принсипи.

«Беларусь с результатом 47 баллов демонстрирует положительную динамику, поднявшись в ИВК на 16 пунктов с 2012 года, — говорится в докладе. — Однако в 2020 году начались еженедельные гражданские протесты против спорных результатов президентских выборов. Белорусские и международные наблюдатели забили тревогу в связи с полицейским насилием и жестоким обращением с гражданами».

По мнению составителей индекса, коррупция в особо крупных размерах «остается проблемой для Беларуси, где она сосредоточена на самом высоком правительственном уровне».

«В течение многих лет администрация президента осуществляла авторитарное управление практически без законодательных или судебных сдержек и противовесов, в то время как экономика преимущественно контролировалась государством, — подчеркивается в документе. — В 2019 году антикоррупционный орган Совета Европы, известный как Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), публично заявил о несоответствии Беларуси большинству требований по проведению необходимых антикоррупционных реформ и выполнению рекомендаций».

Среди соседей Беларуси наихудшие показатели у России и Украины — 129-е и 117-е места соответственно. Польша заняла 45-е место, Латвия — 42-е место, Литва — 35-е место.

Первое место в Индексе восприятия коррупции поделили Дания и Новая Зеландия. В десятку лучших стран также вошли Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Германия, Люксембург.

Замыкают рейтинг Гаити, Северная Корея, Ливия, Экваториальная Гвинея, Судан, Венесуэла, Йемен, Сирия, Сомали, Южный Судан.

«В этом году ИВК рисует мрачную картину уровня коррупции во всем мире, — говорится в докладе. — Хотя за почти десять лет большинство стран не преуспели в борьбе с коррупцией или добились минимального прогресса, более двух третей из них набрали менее 50 баллов. Результаты проведенного нами анализа показывают, что коррупция не только ставит под угрозу глобальную борьбу с COVID-19, но и способствует продолжающемуся кризису демократии».

Авторы индекса отмечают, что из-за глобальной пандемии COVID-19 и ее разрушительных последствий 2020 год оказался одним из тяжелейших в новейшей истории.

«Влияние COVID-19 на здоровье и экономику на уровне индивидуумов и сообществ во всем мире было катастрофическим. Заболели более 90 миллионов человек, почти 2 миллиона погибли, — говорится в документе. — Как показал бурный прошедший год, COVID-19 спровоцировал не только кризис в области здравоохранения и экономики, но и волну коррупции, пагубные последствия которой, помешавшие справедливому и равноправному предоставлению глобальной помощи, привели к смерти множества людей. Сообщения о коррупции во время пандемии COVID-19 получили глобальный резонанс. Коррупция в здравоохранении принимает самые разные формы: от взяточничества и хищений до завышения цен и фаворитизма. Однако если в период кризиса выводы из уже пройденных уроков так и не будут сделаны, потери могут оказаться еще масштабнее».

Индекс восприятия коррупции включает 180 стран и территорий и показывает восприятие уровня коррупции экспертами и представителями бизнеса. В Индексе восприятия коррупции странам присваивают баллы (0 — серьезно коррумпировано, 100 — полное отсутствие коррупции) и ранжируют их согласно восприятию уровня коррупции в государственном секторе страны с позиции предпринимателей и экспертов.