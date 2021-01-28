В Новополоцке сотрудница банка за год до пенсии начала присваивать деньги из кассы — насобирала на шесть лет колонии

Контролер-кассир одного из банков Новополоцка в течение года перед выходом на пенсию присваивала деньги из кассы.

Как сообщает Gorod214.by со ссылкой на прокуратуру Полоцкого района, всего сотрудница банка присвоила 70 тысяч долларов и 57 тысяч евро.

Когда выявилась недостача, женщину задержали, ей выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 211 Уголовного кодекса — присвоение или растрата имущества в особо крупном размере.

В ходе судебного процесса обвиняемая отрицала свою причастность к присвоению денег и отказалась возмещать ущерб. Однако суд посчитал представленные следствием доказательства достаточными и приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, все ее имущество арестовано в счет возмещения нанесенного вреда.

Приговор вступил в законную силу.