В Новополоцке сотрудница банка за год до пенсии начала присваивать деньги из кассы — насобирала на шесть лет колонии
Контролер-кассир одного из банков Новополоцка в течение года перед выходом на пенсию присваивала деньги из кассы.
Как сообщает
Когда выявилась недостача, женщину задержали, ей выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 211 Уголовного кодекса — присвоение или растрата имущества в особо крупном размере.
В ходе судебного процесса обвиняемая отрицала свою причастность к присвоению денег и отказалась возмещать ущерб. Однако суд посчитал представленные следствием доказательства достаточными и приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, все ее имущество арестовано в счет возмещения нанесенного вреда.
Приговор вступил в законную силу.