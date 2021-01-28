Более 30 организаций требуют от властей прекратить давление и необоснованные проверки

Более 30 организаций гражданского общества опубликовали совместное заявление, где потребовали от властей Беларуси прекратить давление на Офис по правам людей с инвалидностью и другие структуры, остановить необоснованное и чрезмерное использование проверок и других средств контроля за их деятельностью, а также исключить силовые методы при проведении проверок.

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Подписанты заявления также требуют пресечь все попытки уголовного преследования белорусских правозащитников и активистов организаций гражданского общества в связи с их законной деятельностью по оказанию благотворительной и иной помощи пострадавшим от нарушений прав человека, а также немедленно освободить Андрея Александрова, Леонида Судаленко, Юлию Слуцкую и других активистов.

Кроме того, организации гражданского общества потребовали прекратить практику запугивания и преследования граждан в связи с получением, распределением и использованием благотворительной помощи, как из белорусских, так и зарубежных источников, а также устранить чрезмерные нормативные ограничения в этой сфере.

Подписавшие заявление организации рассматривают проверку Офиса по правам людей с инвалидностью как продолжение давления и практики возбуждения уголовных дел в связи со сбором, получением и использованием благотворительной денежной помощи в Беларуси.

В заявлении отмечается, что со второй половины 2020 года многие белорусские НГО столкнулись с внеочередными проверками и безосновательными запросами документов, в том числе относительно использования иностранной или внутренней безвозмездной помощи. Несмотря на отсутствие нецелевого использования помощи, в ряде «очевидно политически мотивированных» случаев после проверок возбуждались уголовные дела, подчеркивается в документе.

Подписанты подчеркивают, что деятельность организаций гражданского общества по поиску, привлечению и использованию ресурсов для своей работы законна и находится под защитой международных стандартов свободы ассоциаций. Также они считают, что цель дополнительных проверок о получении иностранной безвозмездной помощи и запугивания активистов — усложнение условий деятельности НКО.

21 января ДФР Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с «возможным неправомерным завладением» в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью. У организации изъяли всю компьютерную технику и мобильные телефоны. На опросе в ДФР сотрудникам Офиса задавали вопросы относительно финансирования организации в 2020 году.