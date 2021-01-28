Новая страшилка от Лукашенко: в августе хотели в Беларусь ввести войска НАТО

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Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию законодательства 28 января высказался по поводу протестов в Беларуси и России.

Фото president.gov.by

«Отличия между белорусскими событиями и российскими, вот увидите, их может быть несколько, — сказал он (Видеофрагмент речи разместил телеграм-канал «Пул Первого»). — Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг — мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска».

Ситуацию в России, по его словам, «будут качать вдолгую», потому что там «блицкриг осуществить невозможно». «Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна (речь о российском оппозиционном политике Алексее Навальном. — БелаПАН.) — это только начало, — считает Лукашенко. — Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня — борец с коррупцией».

«Во-вторых, почти отравили — выпустили в Германию, захотел там лечиться… И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Слушайте, что это? Люди не понимают? Против чего [российские власти] оправдываются? Никто Путину не простит, <…> что он остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит — ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы, и он к этому должен быть готов», — добавил Лукашенко.
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Тэги: НАТО Беларусь-НАТО Персона: Александр Лукашенко

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