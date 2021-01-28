Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) призывает рабочих не подписывать никаких писем в поддержку властей, говорится в заявлении, опубликованном на странице БКДП в «Фейсбуке».

Заявление стало реакцией на информацию о том, что провластная Федерация профсоюзов Беларуси инициировала сбор подписей трудящихся под открытым письмом в Международную организацию труда с осуждением введенных в отношении представителей властей Беларуси западных санкций.

«ФПБ развернула работу по сбору и отправке в Международную организацию труда подписей против введенных Европейским союзом санкций, — говорится в документе. — Сейчас повсеместно под давлением и угрозами работников заставляют ставить свои подписи под этими письмами. Вы только вдумайтесь — принуждают трудящихся требовать от международного сообщества освободить от ответственности тех, кто организовывал невиданные в Европе со Второй мировой войны жестокость, избиения и убийства людей, кто преследовал их на рабочих местах, расправлялся с ними, наказывал и увольнял».

«Заставляют делать это в том числе тех, кто сам пострадал от насилия и репрессий или у кого пострадали родные и близкие. Власть руками трудящихся цинично стремится защитить своих палачей, насильников и угнетателей от заслуженного возмездия. И это все по ее прямой указке организуют провластные профсоюзы, которые существуют за счет трудящихся. На наших глазах драма и трагедия белорусских рабочих вырождается в фарс и комедию», — отметили в независимом профцентре.

Обращаясь к рабочим, БКДП призвала их не позволять себя «унижать и вытирать ноги о свое человеческое достоинство», а также втягивать себя в «низкие провокации по оправданию тех, кто повинен в насилии и кровавом терроре, кто учинял репрессии, кто лишал граждан, в том числе трудящихся, элементарных человеческих и трудовых прав, кто организовывал массовые увольнения и стремился превратить рабочих в быдло, в рабов, в кормовую базу».

«Призываем вас не только отказываться от подписания каких-либо писем в поддержку режима, но и покидать ряды провластных профсоюзов, если вы по какой-то причине еще этого не сделали», — подчеркивается в заявлении.

ФПБ 26 января опубликовала на своем сайте письмо, в котором работники предприятий осуждают западные санкции и поэтому обращаются в Международную организацию труда. В коллективном обращении к МОТ, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран подчеркивается, что введение санкций не отвечает требованием трудящихся Беларуси.

«Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны, — говорится в обращении. — Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих. Поэтому мы вынуждены публично выразить свою позицию, подписав это коллективное открытое письмо. И заявить, что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся».

Авторы документа категорически не согласны с решением ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий. «Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета», — отмечают подписавшие письмо.

В связи с этим они призывают «трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительства своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права».

Как заявляют в ФПБ, только за один день под письмом подписалось более 116 тысяч человек. Сбор подписей продолжается.

17 декабря 2020 года Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей. Его особенность в том, что ограничительные меры были введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц, которые аффилированы с государством. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц.

Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана холдингз/Дана Астра», ООО «Синезис», ОАО «Агат», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей». Помимо представителей власти в санкционный список включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин (председатель совета директоров ОАО «Амкодор») и Николай Воробей. 12 января Александр Лукашенко поручил правительству принять ответные меры.

Санкции ЕС стали реакцией западных стран на факты насилия со стороны властей против участников акций протеста, которые не согласились с официальными результатами президентских выборов. Действующий глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в прошлом году возглавлял инициативную группу Александра Лукашенко во время предвыборной кампании.