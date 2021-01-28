Доллар и евро взлетели на торгах 28 января

/ Экономика
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Американская и европейская валюты существенно укрепились на торгах 28 января.

Три основные иностранные валюты свои сегодняшние сессии завершили на следующих отметках:

  • доллар — 2,6228 белорусского рубля (+0,041 пункта);
  • евро — 3,1711 белорусского рубля (+0,0343 пункта);
  • российский рубль — 3,4362 белорусского рубля за 100 российских (-0,0037 пункта).

На этом фоне курс продажи доллара в обменных пунктах отдельных банков уже достиг 2,65 белорусского рубля, курс продажи евро достигает 3,20 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
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Тэги: валюта

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