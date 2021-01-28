Самым популярным мессенджером в Беларуси остается Viber

Самым популярным мессендежером в Беларуси является Viber. В 2020 году им пользовались 87% белорусов, имеющих какие-либо приложения для мобильного общения.

Таковы результаты опроса, проведенного в декабре прошлого года компанией OMI (Online Market Intelligence) по заказу «Лаборатории Касперского». В результатах опроса учитывалось, что один респондент может иметь на своем гаджете несколько мессенджеров и пользоваться каждым из них.

Второй по популярности мессенджер — Telegram, на его долю приходится 56% пользователей. У WhatsApp — 46%.

Видеохостингом YouTube пользуется 83% респондентов. Высокие позиции у «ВКонтакте» (77%), Instagram (65%), «Одноклассников» (57%) и Facebook (47%). В нижней части рейтинга находятся TikTok (22%), Twitter (17%), Linkedin (11%), Snapchat (8%).

Как отмечают авторы опросы, результаты по TikTok опровергают мнение о том, что это социальная сеть для подростков и молодежи. Среди тех, кому 35-44 года, им пользуется 23% респондентов, а среди тех, кому 45-54, — 14%.

Сервисом для онлайн-конференций Zoom в 2020 году пользовался практически каждый пятый в Беларуси.