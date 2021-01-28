Доллар и евро замахнулись на исторические максимумы

Белорусский рубль заметно снизился к доллару США и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 января. При этом американская валюта подорожала почти до трехмесячного максимума, а европейская — обновила исторический максимум.

Так, по итогам торгов курс доллара США вырос на 4,10 копейки, или на 1,59%, и составил 2,6228 рубля.

Курс евро увеличился на 3,43 копейки (1,09%) и составил 3,1711 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,37 копейки (0,11%) до 3,4362 белорусского рубля за 100 российских.

На этом фоне курс продажи доллара США в обменных пунктах отдельных банков уже достиг 2,65 рубля, курс продажи евро достигает 3,20 рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.