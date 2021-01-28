Макей: некоторые послы стран ЕС в Беларуси размещают посты конкретной антигосударственной направленности

Некоторые послы, представляющие страны Евросоюза в Беларуси, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности, заявил журналистам глава МИД Владимир Макей.

Владимир Макей.

Отвечая на вопрос, как он оценивает публикации посольством США перед митингами в России информации о протестах, Макей заявил, что подобные факты вмешательства в дела страны со стороны иностранных послов были зафиксированы и в Беларуси.

«Наши представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы были вынуждены реагировать на подобные факты очень жестко, и так будет и впредь. Более того, мы и сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Евросоюз, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их, и будьте уверены, что мы дадим очень конкретную и жесткую оценку такого рода фактам», — сказал глава МИД.

«Посол любой страны должен способствовать сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет, и той страной, в которой он находится, сближению стран и народов. Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность», — дополнил Макей.