COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1718 случаев, десять умерших

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1718 случаев COVID-19, скончались десять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 2131 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 вновь увеличилось — 27 января их было 1651, днем ранее — 847.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 242 851, умерли 1688 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 229 199 человек.

За минувшие сутки выполнено 15 832 теста на коронавирус, почти в два раза больше, чем днем ранее (всего — 4 415 199).

26 января председатель правительства России Михаил Мишустин в Москве на переговорах с белорусской делегацией во главе с премьер-министром Романом Головченко сообщил, что в Беларуси создается совместное производство вакцины против коронавируса.

«Хотел бы также особо отметить наши совместные меры по борьбе с коронавирусом. 4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Беларуси», — цитирует Мишустина пресс-служба российского правительства.