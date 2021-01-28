Макей об аудиозаписи про лагеря для протестующих: не верю фейковым новостям из уст оппонентов власти

Министр иностранных дел Владимир Макей не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».

Владимир Макей. Фото: БелаПАН.

Так глава МИД прокомментировал журналистам аудиозапись, на которой человек с голосом экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова рассказывает об идее строить лагеря для активных участников политических протестов, сообщает БелаПАН .

Макей подчеркнул, что как дипломат привык доверять конкретным фактам и аргументированной информации.

«Я понимаю, что можно, как у нас сейчас модно, не доверять аргументированной информации, официальным данным, но зная, как ведут себя различные телеграм-каналы и какую информацию доводят до наших европейских западных партнеров оппоненты власти, я должен сказать, что я абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них», — заявил министр.

Глава МИД, по его словам, не склонен утверждать, что в Беларуси все идеально, здесь есть над чем работать, есть что совершенствовать. Но подобного рода вещи, по мнению Макея, должны происходить не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона.

«Может быть, это займет больше времени — совершенствование и развитие общества и государства, может быть, потребуется больше усилий, но разрушить сегодня можно моментально, все, до основания, что было достигнуто за всю предыдущую 30-летнюю историю нашей независимости. Кто создавать будет и каким образом мы будем создавать новое государство на руинах разрушенного — ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и так далее и тому подобное. Знаете, сегодня я называю это бесчинствующая демократия, я знаю, что после этого ряд выпадов в мой адрес будет звучать... Но зная многих людей, которые находятся там, за рубежом, зная, что они говорят и что предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких властей к власти это будет фашиствующая демократия», — сказал глава МИД.

Как сообщалось, 15 января инициатива бывших белорусских силовиков ByPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись, как утверждается, сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Со ссылкой на президента человек на аудиозаписи дает указание применять нелетальное оружие в упор. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

В пресс-службе МВД опубликованную аудиозапись комментировать отказались, назвав ее фейком.