Молодого жителя Гомеля обвиняют в насилии над сотрудником ОМОНа – суд проходит в закрытом режиме

Суд Центрального района Гомеля 28 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего Алексея Губича. Он обвиняется в насилии над милиционером (статья 364 Уголовного кодекса).

Алексей Губич. Фото: m.nn.by.

Суд проходит в закрытом режиме, на него не пустили даже родственников и друзей обвиняемого. Причину закрытия процесса в суде не объяснили.

Ранее родственники обвиняемого рассказывали журналистам, что Алексей был задержан 20 октября. Его обвинили в том, что 20 сентября во время Марша справедливости в Гомеле он применил насилие в отношении милиционера. По словам родственников, первоначально по делу проходил пострадавшим один милиционер, затем стало известно, что в деле — другой пострадавший, сотрудник ОМОН.

Тем временем в Жлобине продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летнего Евгения Кохановского и 21-летнего Дмитрия Гопта. Их обвиняют в участии в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (статья 342 УК) и «насилии в отношении милиции» (статья 364 УК).

28 января родственники и друзья обвиняемых, а также правозащитница Алена Маслюкова не смогли попасть на процесс, так как все места в зале были заняты неизвестными людьми.