Главы МИД Украины, Литвы и Польши проведут заседание Люблинского треугольника с участием Светланы Тихановской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским и польским коллегами Габриелиусом Ландсбергисом и Збигневом Рау проведут 29 января первое заседание Люблинского треугольника, которое состоится в онлайн-формате, сообщается на сайте украинского МИД.

Беларусь может присоединиться к союзу Украины, Литвы и Польши -- Люблинскому треугольнику. Фото: Твиттер.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году.

«В части обсуждения ситуации в Беларуси по инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская», — говорится в сообщении.

Люблинский треугольник — трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года на основе признания многовековых исторических и культурных связей между тремя народами. Формат подчеркивает роль трех государств в процессе формирования современных политических, культурных и социальных реалий Центральной Европы.

12 августа министры иностранных дел стран Люблинского треугольника выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Беларуси после президентских выборов и призывали власти воздержаться от применения силы.

Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем, — говорилось в заявлении. — Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости, мы открыты к любой помощи для содействия этому диалогу».