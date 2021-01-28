Лукашенко требует ужесточить законодательство в части противодействия политическим протестам

Александр Лукашенко требует от заинтересованных государственных органов определить, чего не хватает в законодательстве «для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства».

Об этом Лукашенко заявил 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

«Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«За последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм, однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись?» — задал вопрос присутствующим Лукашенко.

По его мнению, «законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы».

Лукашенко предположил, что потребуется пересмотреть законодательство в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом. «Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии, да и в соседней России» — отметил Лукашенко.

Ответы на эти вопросы должны быть у органов, «находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране».