В суде Советского района Минска задержан владелец магазина «Мой модны кут» Валерий Есипёнок

В суде Советского района Минска 28 января задержан владелец магазина вещей с национальной символикой «Мой модны кут» Валерий Есипёнок, сообщает в телеграм-канале лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Валерий Есипёнок. Фото: Фейсбук.

Отмечается, что он пришел на суд к своей жене Елене Есипёнок.

Как ранее сообщил БелаПАН Валерий Есипёнок, 26 января около 15 часов в его магазин пришли двое сотрудников милиции и увезли Елену с собой. На вопрос, что стало основанием для задержания Елены, Валерий ответил: «Она была в магазине одна. Сказали, что надо проехать. Почему? За продажу незарегистрированной символики, которую вчера почти всю изъял ОБЭП».

По словам Есипёнка, накануне, 25 января, в магазин с проверкой пришли представители главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Мингорисполкома и др. «МЧС дало нам сегодня поработать последний день — выявили какие-то недостатки и приостановили деятельность до их устранения», — отметил предприниматель.

Магазин «Мой модны кут» продает одежду, головные уборы, украшения, посуду, канцтовары, сувениры и многое другое в национальном стиле, с традиционными белорусскими принтами и надписями, в том числе с гербом «Погоня». Магазин зарегистрирован в Мингорисполкоме в 2013 году, располагается в торговом центре «Московско-Венский» на проспекте Независимости. С 2018 года работает также онлайн.