Фотофакт. На Минской кольцевой «Шевроле» с нетрезвым водителем врезался в стоявший на обочине «Форд»

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Поздним вечером 27 января на МКАД «Шевроле» врезался в стоявший на обочине «Форд», после чего свалился в кювет.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем  «Шевроле», двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова. Выехав за пределы проезжей части дороги, она столкнулась с припаркованным на обочине «Фордом», после чего оказалась в кювете.

К счастью обошлось без пострадавших, а вот транспортные средства получили повреждения.

Установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,52 промилле.

 

Фото: управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
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Тэги: пьяный водитель ДТП Персона: Любовь Трепашко Город: Минск

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