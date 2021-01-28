Фотофакт. На Минской кольцевой «Шевроле» с нетрезвым водителем врезался в стоявший на обочине «Форд»

Поздним вечером 27 января на МКАД «Шевроле» врезался в стоявший на обочине «Форд», после чего свалился в кювет.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шевроле», двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова. Выехав за пределы проезжей части дороги, она столкнулась с припаркованным на обочине «Фордом», после чего оказалась в кювете.

К счастью обошлось без пострадавших, а вот транспортные средства получили повреждения.

Установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,52 промилле.

Фото: управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома