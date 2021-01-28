В минувшем году реализация алкоголя в Беларуси выросла на 2,1% — за счет «Массандры»?

В Беларуси через розничную торговую сеть за 2020 год реализовано алкогольных напитков и пива на 4,2 млрд рублей (8,6% розничного товарооборота торговли).

Фото: tut.by.

По данным Белстата, всего в абсолютном алкоголе продано 7 млн 661,1 тыс. декалитров (дал) алкогольных напитков и пива (рост составил 2,1%).

Для сравнения: в 2019 году было продано 7 млн 497,7 тыс. декалитров, а рост составлял 3,9%.

Продажа водки в натуральном выражении в 2020 году увеличилась на 0,1% — продано 8 млн 771,1 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 45,8% (в 2019 году — 46,7%).

Пива продано 41 млн 134 тыс. дал, что на 4,8% больше, чем за 2019 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21,5% (в 2019-м — 20,9%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 652,7 тыс. дал (+2%), виноградных вин — 3 млн 979,3 тыс. дал (+1,8%), плодовых вин — 4 млн 560,1 тыс. дал (-2,8%). Плодовые вина заняли 10,7% в объеме продажи алкогольной продукции (11,3%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 827,6 тыс. дал (+18,6%), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 835,8 тыс. дал (+7,4%), слабоалкогольных напитков — 1 млн 677,4 тыс. дал (+21,6%).

Эксперты Министерства антимонопольного регулирования и торговли связывают рост продаж алкоголя с развитием импортозамещения и торговой инфраструктуры.