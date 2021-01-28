В Житковичах задержаны гаражные воры — ими оказались члены одной семьи

В Житковичах (Гомельская лбласть) задержаны гаражные воры — это оказались четверо членов одной семьи: отец, сын, невестка и их друг. Спланировал операцию самый опытный из них — 54-летний глава семейства, ранее судимый за кражу.

Машина, арендованная похитителями.

Как сообщает пресс-служба МВД, в конце декабря прошлого года криминальный квартет арендовал в Минске автомобиль «Вольво» с российскими номерными знаками. 24 января из Калинковичей приехали в Житковичи, прихватив с собой портативную болгарку. Роли распределили заранее. Старший группы с 28-летним подельником, имеющим за плечами судимость за убийство, должны были вскрывать гаражи. 27-летний сын с супругой отвечали за наблюдение за окрестностями и подачу сигнала при опасности. Если все шло гладко, должны были загрузить похищенные в гаражах ценности, после чего вывезти их за город и в определенных заранее местах спрятать.

В качестве объекта грабежа был выбран кооператив «Северный» на окраине Житковичей. Работа закипела, болгарка легко справлялась с дужками замков. В гаражах было чем поживиться — электрорубанки, компрессоры, перфораторы, сварочные аппараты и другие электроинструменты. В одном из помещений нашли даже шесть коробок с сигаретами. Группа поддержки на авто успела сделать несколько выездов в лесной массив для организации тайников с похищенным.

Однако в планы похитителей вмешался случай. В одном из частных домовладений неподалеку от гаражного кооператива вышел во двор 15-летний парень. И услышал, со стороны гаражей отчетливый шум от работы электроинструмента. Он задался вопросом: кто в столь позднее время может работать, звуки тем временем стали тише и сместились дальше.

Подросток понял, что дело нечистое. Владельца одного из гаражей он знал – тотчас позвонил ему и сообщил о своих подозрениях. Хозяин сообщил о происходящем в милицию и, прихватив родственника, на машине помчался в сторону гаражей.

Возле одного из гаражей, действительно, возились незнакомцы. На вопрос «а что вы тут делаете?» застигнутые врасплох жулики не ответили, а бросились убегать. Одного из них – что постарше -- мужчины задержали. Второго в километре от места происшествия по приметам задержали оперативники угрозыска.

Параллельно поступила информация от патрульных милиционеров. В городе была дважды замечена незнакомая машина на российских номерах. Выехавшие экипажи ГАИ соместно с оперативниками заблокировали «Вольво» на железнодорожном переезде, пока горел запрещающий сигнал светофора. Молодые супруги были задержаны.

Вскоре криминальный квартет во всем сознался и указал места в лесу за Житковичами, где складировалось похищенное.

Возбуждено уголовное дело по фактам совершения краж, совершенных группой лиц. Известно, что задержанная женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Все остальные – неработающие.Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории страны.