Каунасский университет имени Витовта Великого приглашает на бесплатное обучение отчисленных студентов из Беларуси

Каунасский университет имени Витовта Великого приглашает на бесплатное обучение отчисленных белорусских студентов.

Здание Каунасского университета.

Как сообщает Белсат, для студентов из Беларуси университет выделил пятьдесят стипендий. Кроме бесплатного обучения репрессированным студентам предусмотрено и бесплатное проживание в общежитии.

Все подробности — на сайте Каунасского университета имени Витовта Великого:

https://www.vdu.lt/lt/.