Каунасский университет имени Витовта Великого приглашает на бесплатное обучение отчисленных студентов из Беларуси
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Каунасский университет имени Витовта Великого приглашает на бесплатное обучение отчисленных белорусских студентов.
Как сообщает Белсат, для студентов из Беларуси университет выделил пятьдесят стипендий. Кроме бесплатного обучения репрессированным студентам предусмотрено и бесплатное проживание в общежитии.
Все подробности — на сайте Каунасского университета имени Витовта Великого:
https://www.vdu.lt/lt/.