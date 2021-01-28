Экономист: из-за шаткой ситуации на финансовом рынке процентные ставки останутся повышенными

Пока сохраняется шаткая ситуация на финансовом рынке, Нацбанк будет ограничивать рублевую ликвидность, и процентные ставки на кредитно-депозитном рынке останутся на повышенном уровне.

Пока сохраняется сложная финансовая ситуация, у Нацбанка не будет хороших решений. Фото: m.dp.ru.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, отвечая на вопросы БелаПАН .

«Негативные ожидания экономических агентов, подрыв доверия вкладчиков, возрастающие сомнения в долговой устойчивости госпредприятий объясняют шаткость сегодняшней ситуации на финансовом рынке», — отметил Крук, выступая на онлайн-презентации макропрогноза, подготовленного центром, на 2021 год.

«Пока сохраняется сложная финансовая ситуация, у Нацбанка не будет хороших решений. На кредитно-депозитном рынке ставки будут повышенными, это будет отражать позицию банков в отношении рисков и ситуацию с ликвидностью в банковской системе», — считает Крук.

Национальный банк в январе снова принял решение продлить срок приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности, на этот раз — до 18 мая.

Первоначально главный банк страны приостановил предоставление банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности в третьей декаде августа 2020 года. «В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок», — пояснил регулятор.

В связи с этим было принято решение о приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября, которое 14 сентября было пролонгировано до 13 октября, а затем — до 19 января 2021 года.

По мнению экономистов, меры Нацбанка по ограничению предоставления рублевой ликвидности направлены на то, чтобы снизить денежное предложение и тем самым ослабить на фоне политического кризиса возможное давление на валютный рынок.

В августе прошлого года после президентских выборов на фоне политического кризиса усилились девальвационные ожидания, что привело к массовому спросу населения на рублевые кредиты и оттоку депозитов из банковской системы. После шагов Нацбанка по ограничению доступа банков к рублевой ликвидности процентные ставки на рублевые кредиты превысили 20% годовых, а ставки по рублевым депозитам выросли до 18—20% годовых.