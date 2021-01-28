«Репортеры без границ»: Александр Лукашенко ведет ужасную войну против СМИ и свободы выражения
Белорусские власти усиливают уголовное преследование журналистов, говорится в заявлении международной организации «Репортеры без границ» по поводу последних событий в стране.
«После пяти месяцев систематического ограничения свободы прессы белорусские власти ужесточают репрессии против СМИ, преследуя теперь журналистов по уголовным статьям», — отмечается в сообщении организации. В связи с этим «Репортеры без границ» и Белорусская ассоциация журналистов 20 января направили обращение специальному докладчику ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение с перечислением 15 резонансных случаев незаконного ареста представителей масс-медиа.
«С начала 2021 года охота на журналистов, начатая белорусскими властями после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года, приняла еще более угрожающий характер: профессиональные журналисты теперь сталкиваются с увеличением числа сфабрикованных уголовно наказуемых преступлений, за которые они рискуют провести несколько лет в тюрьме», — отмечают «Репортеры без границ». Из 10 журналистов, находящихся под стражей, девять проходят по уголовным делам, подчеркивает организация.
«Новая тактика белорусских властей: надолго сажать в тюрьму журналистов, чтобы помешать им освещать протестное движение, которое продолжается более пяти месяцев, невзирая на репрессии, — заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. — Те, кто раньше получал штрафы и административный арест до 15 суток, отныне рискуют несколько лет провести в тюрьме. Слабая и нелепая видимость законности уголовного преследования никак не скрывает реальность, а именно ужасную войну, которую ведет Александр Лукашенко против СМИ и свободы выражения».
«Необходимо использовать все возможное давление на режим, чтобы освободить журналистов и прекратить эти репрессии», — подчеркнула представитель организации.
«Репортеры без границ» упоминают задержание 12 января бывшего заместителя директора информационной компании
В релизе говорится также об уголовном преследовании сотрудниц телеканала «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, корреспондента портала tut.by Катерины Борисевич, «деле «Пресс-клуба», репрессиях в отношении других журналистов, а также о лишении tut.by статуса СМИ.