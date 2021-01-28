«Репортеры без границ»: Александр Лукашенко ведет ужасную войну против СМИ и свободы выражения

Белорусские власти усиливают уголовное преследование журналистов, говорится в заявлении международной организации «Репортеры без границ» по поводу последних событий в стране.

Ожидающие суда в тюрьме сотрудницы телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, корреспондент портала tut.by Катерина Борисевич.

«После пяти месяцев систематического ограничения свободы прессы белорусские власти ужесточают репрессии против СМИ, преследуя теперь журналистов по уголовным статьям», — отмечается в сообщении организации. В связи с этим «Репортеры без границ» и Белорусская ассоциация журналистов 20 января направили обращение специальному докладчику ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение с перечислением 15 резонансных случаев незаконного ареста представителей масс-медиа.

«С начала 2021 года охота на журналистов, начатая белорусскими властями после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года, приняла еще более угрожающий характер: профессиональные журналисты теперь сталкиваются с увеличением числа сфабрикованных уголовно наказуемых преступлений, за которые они рискуют провести несколько лет в тюрьме», — отмечают «Репортеры без границ». Из 10 журналистов, находящихся под стражей, девять проходят по уголовным делам, подчеркивает организация.

«Новая тактика белорусских властей: надолго сажать в тюрьму журналистов, чтобы помешать им освещать протестное движение, которое продолжается более пяти месяцев, невзирая на репрессии, — заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. — Те, кто раньше получал штрафы и административный арест до 15 суток, отныне рискуют несколько лет провести в тюрьме. Слабая и нелепая видимость законности уголовного преследования никак не скрывает реальность, а именно ужасную войну, которую ведет Александр Лукашенко против СМИ и свободы выражения».

«Необходимо использовать все возможное давление на режим, чтобы освободить журналистов и прекратить эти репрессии», — подчеркнула представитель организации.

«Репортеры без границ» упоминают задержание 12 января бывшего заместителя директора информационной компании БелаПАН Андрея Александрова, «который всегда работал как независимый журналист». Он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ст. 342 Уголовного кодекса), а именно в финансировании протестов, которое выражалось в погашении штрафов задержанным участникам демонстраций. «Андрею Александрову было разрешено встретиться с адвокатом лишь через 48 часов после задержания якобы по причине пандемии коронавируса», — отмечает организация. Кроме того, констатируется, что силовики в течение трех часов обыскивали офис БелаПАН и изъяли часть техники и носителей информации.

В релизе говорится также об уголовном преследовании сотрудниц телеканала «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, корреспондента портала tut.by Катерины Борисевич, «деле «Пресс-клуба», репрессиях в отношении других журналистов, а также о лишении tut.by статуса СМИ.