Налоговики составили протокол в отношении главного редактора «Нашай Нівы» за незаконную предпринимательскую деятельность

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Налоговая инспекция Ленинского района Минска составила протокол на главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича из-за распечатки на редакционном принтере экземпляров издания для обязательной рассылки — без лицензии на полиграфическую деятельность.

 

Егор Мартинович. Фото: Радыё Свабода.

 

«Налоговая инспекция Ленинского района Минска составила на меня административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Размер штрафа определит суд, максимально он может быть 14.500 рублей (500 базовых)», — написал Мартинович в соцсетях.

Как сообщил БелаПАН главный редактор, «Наша Ніва» официально зарегистрирована и по закону о СМИ должна печататься как минимум раз в полгода, 15 экземпляров газеты необходимо рассылать в министерства и библиотеки.

«Поскольку «Наша Ніва» печатает экземпляры только для обязательной бесплатной рассылки и не продает их в киосках, то 15 экземпляров (а это просто двухсторонняя страница размера А3) были напечатаны на редакционном принтере. Министерство информации и Министерство по налогам и сборам считают, что газета не имела права так делать, так как не имеет отдельной полиграфической лицензии», — пояснил Мартинович.

По его словам, факт распечатки обязательных экземпляров расценен как незаконная предпринимательская деятельность. Протокол был составлен за номер, отпечатанный 10 декабря 2020 года.

Главный редактор «Нашай Нівы» подчеркнул, что никакого дохода от распространения этих газет получено не было. «Я считаю это преследованием СМИ», — заявил он.

 

 
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Тэги: налоговая служба протокол Наша ніва Персона: Егор Мартинович

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