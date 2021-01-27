Билл Гейтс: следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже

Мир может столкнуться с пандемией в десятки раз хуже, чем COVID-19. Таким мрачным прогнозом поделился основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung .

Билл Гейтс. Фото: соцсети.

«Эта пандемия ужасна, но следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже», — предрек миллиардер. По его словам, мир до сих пор не готов к следующей пандемии.

При этом Гейтс отметил достижения современной медицины и науки. Он подчеркнул, что если бы пандемия коронавируса разразилась еще пять лет назад, то вряд ли получилось бы разработать вакцины так быстро.

Ранее Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт. Он счел разумным инвестировать миллиарды в развитие науки, тестирование, создание глобальной системы оповещения о новых вспышках заболеваний. Также он отметил важность формирования специальной «команды реагирования».