Британские документалисты выпустят новый фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

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Британский телеканал Sky объявил о выпуске нового документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает kratko-news.com.

 

 

Фильм режиссера Джеймса Джонса будет называться «Чернобыль-86» и будет 90 минутным.

Представители Sky надеются, что некоторые идеи из популярного сериала HBO Чернобыль (2019) позволят Джонсу обновить сюжет.

В основе ленты — недавно обнаруженный видеоархив и очевидцы страшной трагедии, а также героические усилия ликвидаторов.

Премьера фильма запланирована на 2022 год.
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Тэги: фильм авария на Чернобыльской АЭС Персона: Джеймс Джонс Город: Чернобыль

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