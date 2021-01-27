Британские документалисты выпустят новый фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Британский телеканал Sky объявил о выпуске нового документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает kratko-news.com .

Фильм режиссера Джеймса Джонса будет называться «Чернобыль-86» и будет 90 минутным.

Представители Sky надеются, что некоторые идеи из популярного сериала HBO Чернобыль (2019) позволят Джонсу обновить сюжет.

В основе ленты — недавно обнаруженный видеоархив и очевидцы страшной трагедии, а также героические усилия ликвидаторов.

Премьера фильма запланирована на 2022 год.