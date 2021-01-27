Жителя Могилева оштрафовали на 1.015 рублей за бело-красно-белый флаг на балконе

Могилевчанина Алексея Борисова оштрафовали на 35 базовых величин (1.015 рублей) за бело-красно-белый флаг, вывешенный на балконе его квартиры. Это первое подобное решение суда в областном центре.

Алексей Борисов. Фото: 6tv.by.

Как передает БелаПАН , 45-летний мужчина признан виновным в пикетировании без санкции горисполкома. Дело об административном правонарушении рассматривала судья суда Ленинского района Могилева Наталья Панасенко.

По ее словам, 4 декабря о флаге на балконе сообщили в милицию. В протоколе нарушения говорится, что хозяин квартиры «принял участие в массовом мероприятии-пикетировании, повесив на балконе полотно ткани бело-красно-белого цвета». Милиционеры посчитали вывешенный флаг публичным выражением общественно-политических взглядов. Во время обыска из квартиры были изъяты компьютер, телефон и то, что оперативники посчитали агитационными материалами и оппозиционной атрибутикой, в том числе кружку с изображением герба «Погоня» и листовки с изображением кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Борисов вину не признал. Он заявил, что его квартира не является общественным местом, поэтому по закону может украшать ее как хочет, не создавая проблем соседям. Кроме того, отметил обвиняемый, он оплачивает балкон как дополнительную жилую площадь. Борисов напомнил суду, что 19 сентября 1991 года бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были признаны государственными, а сейчас «Погоня» имеет статус историко-культурной ценности.

Судья поддержала позицию милиции. Из ее решения непонятно, возвратят ли Борисову изъятый при обыске флаг. Судья отметила, что листовки с изображением Тихановской следует уничтожить, а другое имущество, указанное в протоколе обыска, оставить в Ленинском РОВД для исполнения решения суда.

Борисов явился в суд с вещами на случай ареста. Он назвал решение судьи мягким, но собирается его обжаловать, так как считает необоснованным и политически мотивированным.

Перед Новым годом, вскоре после обыска, Борисова вынудили уволиться с предприятия «Могилевгипрозем», где он работал почвоведом почти 14 лет. Он утверждает, что на руководство было оказано давление.

11 ноября Борисова оштрафовали на 405 рублей (15 базовых величин) за участие в протестной акции в Могилеве.