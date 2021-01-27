Правозащитники признали политзаключенными еще 31 человека — теперь их уже 209

Еще 31 человека белорусские правозащитники признали политзаключенными.

в списке политзаключенных - 18-летние София Малашевич и Тихон Клюкач, приговоренные к двум и полутора годам колонии. Фото: БелаПАН.

Эти люди осуждены на срок от двух до пяти лет лишения свободы по различным статьям Уголовного кодекса: 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 369 (оскорбление представителя власти), 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и 435 (уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу).

Таким образом, отмечают правозащитники, количество политзаключенных в стране выросло до 209.