Лукашенко уволил министра по чрезвычайным ситуациям Ващенко

Александр Лукашенко уволил в запас министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.

Владимир Ващенко. Фото: grodno24.com.

«Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Указ подписан сегодня», — сообщил 27 января неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого».

Ващенко занимал должность министра с 29 декабря 2010 года. Родился в 1958 году в поселке Троицко-Печерск Коми АССР. В 1983 году окончил Могилевский машиностроительный институт, в 2002-м — Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь.

В 1976 году работал сборщиком Могилевского тароремонтного предприятия треста «Белтара». В 1976—1978 годах служил в армии. В 1978—1980 годах работал заточником на могилевском заводе «Строммашина», в 1980—1986-м — младшим инспектором государственного пожарного надзора, начальником караула, заместителем начальника самостоятельной военизированной пожарной части (СВПЧ) № 2 по охране Ленинского района Могилева.

В 1986—1994 годах — начальник СВПЧ № 2 по охране Ленинского района Могилева, в 1994—1996-м — заместитель начальника управления военизированной пожарной службы (УВПС) УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению. В 1996—1997 годах занимал должность заместителя начальника Могилевского областного УВПС ГУВПС МВД Беларуси. В 1997—1999 годах был начальником военизированной пожарной части № 2 Ленинского района Могилева.

С апреля по октябрь 2000 года — начальник пожарной аварийно-спасательной части № 2 Ленинского района Могилева. С октября 2000 года до назначения министром работал начальником Могилевского областного управления МЧС.

Новый министр по ЧС пока не назначен.