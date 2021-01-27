Ущерб от сентябрьского хоровода на перекрестке в Бресте оценен в 620 рублей

Суд Ленинского района Бреста 27 января продолжил рассмотрение уголовного «дела о хороводе».

Скриншот с видео с городских камер видеонаблюдения.

Первое судебное заседание состоялось 20 января. Тогда начали судить 10 из 56 фигурантов: Марину Глазову, Марину Сирецан, Виталия Литвина, Алексея Якубука, Ярослава Ярошука, Вадима Вороновича, Максима Жарова, Евгения Колпачика, Виктора Денисенко и Николая Федоренко. Их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года они приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 20 января было допрошено семь фигурантов дела. Федоренко, Жаров и Глазова признали вину, Ярошук и Литвин признали вину частично, Колпачик и Денисенко вину не признали.

27 января суд заслушал еще трех обвиняемых. Сирецан вину признала, Воронович и Якубук отказались это сделать.

Якубук заявил, что когда начались хороводы на перекрестке, он стоял на тротуаре возле магазина. Движение транспорта по проспекту Машерова, бульварам Космонавтов и Шевченко было перекрыто машинами ГАИ, и он вышел на проезжую часть, будучи уверенным, что это не повлияет на дорожное движение. Якубук отметил, что стоял на одном месте и в хороводах не участвовал.

В суде допросили свидетелей по делу. Сотрудница брестского троллейбусного парка, которая на основании докладной записки рассчитывала ущерб от простоя троллейбусов во время акции на перекрестке, заявила, что простой троллейбусов составил 29 часов 32 минуты, причиненный ущерб — 619 рублей 55 копеек.

Были заслушаны три водителя троллейбусов, которые вынужденно остановились на перекрестке из-за нахождения там участников акции протеста.

«Хорошая атмосфера. Без агрессии. Люди были радостные. Настроение праздничное» — так охарактеризовал обстановку один из водителей, который стоял ближе всех к перекрестку, — сообщил Кисляк. — В салоне этого троллейбуса только один пассажир возмутился вынужденной остановкой. Два других водителя показали, что никто из пассажиров не возмущался: часть вышла, остальные ждали в салоне».

После допроса этих свидетелей судья объявил перерыв до 28 января.

Кисляк отметил, что в суд направлены материалы второго уголовного «дела о хороводе» в отношении еще 10 граждан.