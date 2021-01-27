В национальном аэропорту Минск начинает работать система тепловизионного контроля

28 января в тестовом режиме начинает работу система тепловизионного контроля на вход в аэровокзальный комплекс национального аэропорта Минск, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В национальном аэропорту Минск. Фото: Минск-Новости.

Новое оборудование установлено в общедоступных зонах: секторе прилета 1—2 (1-й этаж) и секторе вылета 3—4 (2-й этаж, эстакада).

«Теперь каждому пассажиру, посетителю и сотруднику для доступа в терминал необходимо проходить через вышеуказанные входы через систему тепловизионного контроля. В свою очередь остальные входы в терминал будут закрыты в целях высокой эффективности проводимой термометрии», — отмечается в сообщении.

На двух входах в терминал установлены камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы. Оборудование «позволяет сделать фотофиксацию человека с указанием его температуры».

При обнаружении аномальной температуры срабатывает сигнал, и персонал аэропорта получает уведомление о необходимости выявления человека с повышенной температурой. После идентификации ему предлагают пройти к сотрудникам медицинской службы для осмотра.

На выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются: терминал можно покинуть через любой выход.

Такая же система установлена в контролируемой зоне аэропорта — в секторе международного прилета 1—4 со стороны перрона. Здесь мониторинг будет проводиться для прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе прибывшего пассажира в терминал до прохождения паспортного контроля.

Оборудование для аэропорта поставлено в рамках финансовой помощи Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечает пресс-служба, бесконтактная термография позволяет избежать риска инфицирования, обнаружение повышенной температуры занимает меньше секунды, есть возможность детекции нескольких человек одновременно, измерение температуры в области головы позволяет избежать смешивания данных о других людях, погрешность измерения составляет 0,3 градуса.