Эксперт: Беларуси невыгодно покупать российский газ по европейским спотовым ценам

Беларуси будет невыгодно покупать у России газ по ценам, увязанным с его стоимостью на европейских спотовых рынках. Такое мнение высказал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

Фото: СТВ.

Беларусь договорилась покупать у России газ в этом году по фиксированной цене — 128 долларов за тысячу кубометров, а год назад Александр Лукашенко говорил о том, что белорусская сторона хотела бы покупать газ по ценам, которые сложились на спотовых рынках в Европе.

Переход Беларуси на расчеты по спотовым ценам за российский газ нецелесообразен, заявил Борис Марцинкевич 27 января в ходе брифинга, который провело агентство Sputnik.

«Теплая зима в Европе всегда расхолаживает, возникают какие-то странные мысли… Нынешняя зима выдалась достаточно суровой для Европы по европейским меркам, и, как сообщает «Газпром», по долгосрочным контрактам цена трубопроводного газа для европейских потребителей в декабре была 180 долларов за тысячу кубометров. В это время спотовые цены были уже 280 долларов, а в январе, когда прошла холодная декада, цены поднялись на спотовых рынках до 380 долларов», — отметил Марцинкевич.

По этой причине, предположил он, сейчас уже «и нет больше желания у белорусских переговорщиков вспоминать о том, что такое спотовые цены для европейских потребителей».

«Происходящее на газовом рынке Европы действительно очень показательно», — считает Марцинкевич.

Он отметил, что если бы Москва и Минск перешли на спотовые цены, они бы часто пересматривались, что не позволило бы белорусским промышленным предприятиям планировать себестоимость своей продукции.

Заключение газового контракта на год отвечает интересам Беларуси и российской газовой монополии, считает Марцинкевич. «Газпром» может рассчитать свою прибыль, Беларусь может рассчитать себестоимость того, что страна производит. Такая ситуация намного более предсказуемая», — заявил эксперт.