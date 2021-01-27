Домен вторых Европейских игр minsk2019.by продали с аукциона за 6,5 тысячи долларов

Первый этап благотворительного аукциона доменов .BY и .БЕЛ в 2021 году завершился 13 января и сразу установил рекорд. Домен minsk2019.by был выкуплен за 16 971 рубль (или 6527 долларов).

Оплаченная победная ставка стала самой крупной за последний год и одной из самых крупных за всю историю аукциона. Таким образом minsk2019.by оказывается на 8-й строчке рейтинга самых дорогих аукционных доменов:

casino.by — 30 000 $ авто.бел — 21 000 $ реклама.бел — 15 104$ online.by — 11 590$ travel.by — 9857 $ up.by — 7719 $ sex.by — 6629 $ minsk2019.by — 6527$ okna.by — 6461$ info.by — 4784 $

Домен minsk2019.by ранее контролировался дирекцией вторых Европейских игр, которые проходили летом 2019 года в Минске. Это был официальный сайт соревнований .

Кто и зачем приобрел этот домен, неизвестно. Новые владельцы домена пожелали остаться инкогнито.

Всего на январский этап благотворительного аукциона доменных имен было выставлено 2195 доменов. Из них выкуплен 101 домен.

Топ-10 выкупленных доменов по результатам январского аукциона выглядит так:

minsk2019.by — 16 971 рубль

tehnoplus.by — 711 рублей

blogtravel.by — 711 рублей

vandrouka.by — 606 рублей

optika.by — 521 рубль

canada.by — 516 рублей

litwins.by — 311 рублей

comix.by — 286 рублей

impulse.by — 271 рубль

kupon.by — 261 рубль

Общая сумма средств, вырученная по итогам аукциона, составила почти 30 000 рублей. Вся выручка от продажи аукционных доменов направляется в белорусские детские дома.