Домен вторых Европейских игр minsk2019.by продали с аукциона за 6,5 тысячи долларов

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Первый этап благотворительного аукциона доменов .BY и .БЕЛ в 2021 году завершился 13 января и сразу установил рекорд. Домен minsk2019.by был выкуплен за 16 971 рубль (или 6527 долларов).

Оплаченная победная ставка стала самой крупной за последний год и одной из самых крупных за всю историю аукциона. Таким образом minsk2019.by оказывается на 8-й строчке рейтинга самых дорогих аукционных доменов:

  1. casino.by — 30 000 $
  2. авто.бел — 21 000 $
  3. реклама.бел — 15 104$
  4. online.by — 11 590$
  5. travel.by — 9857 $
  6. up.by — 7719 $
  7. sex.by — 6629 $
  8. minsk2019.by — 6527$
  9. okna.by — 6461$
  10. info.by — 4784 $

Домен minsk2019.by ранее контролировался дирекцией вторых Европейских игр, которые проходили летом 2019 года в Минске. Это был официальный сайт соревнований.

Кто и зачем приобрел этот домен, неизвестно. Новые владельцы домена пожелали остаться инкогнито.

Всего на январский этап благотворительного аукциона доменных имен было выставлено 2195 доменов. Из них выкуплен 101 домен.

Топ-10 выкупленных доменов по результатам январского аукциона выглядит так:

  • minsk2019.by — 16 971 рубль
  • tehnoplus.by — 711 рублей
  • blogtravel.by — 711 рублей
  • vandrouka.by — 606 рублей
  • optika.by — 521 рубль
  • canada.by — 516 рублей
  • litwins.by — 311 рублей
  • comix.by — 286 рублей
  • impulse.by — 271 рубль
  • kupon.by — 261 рубль

Общая сумма средств, вырученная по итогам аукциона, составила почти 30 000 рублей. Вся выручка от продажи аукционных доменов направляется в белорусские детские дома.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: домен Европейские игры-2019 байнет

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