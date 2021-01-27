Домен вторых Европейских игр minsk2019.by продали с аукциона за 6,5 тысячи долларов
Первый этап благотворительного аукциона доменов .BY и .БЕЛ в 2021 году завершился 13 января и сразу установил рекорд. Домен minsk2019.by был выкуплен за 16 971 рубль (или 6527 долларов).
Оплаченная победная ставка стала самой крупной за последний год и одной из самых крупных за всю историю аукциона. Таким образом minsk2019.by оказывается на 8-й строчке рейтинга самых дорогих аукционных доменов:
- casino.by — 30 000 $
- авто.бел — 21 000 $
- реклама.бел — 15 104$
- online.by — 11 590$
- travel.by — 9857 $
- up.by — 7719 $
- sex.by — 6629 $
- minsk2019.by — 6527$
- okna.by — 6461$
- info.by — 4784 $
Домен minsk2019.by ранее контролировался дирекцией вторых Европейских игр, которые проходили летом 2019 года в Минске. Это был
Кто и зачем приобрел этот домен, неизвестно. Новые владельцы домена пожелали остаться инкогнито.
Всего на январский этап благотворительного аукциона доменных имен было выставлено 2195 доменов. Из них выкуплен 101 домен.
Топ-10 выкупленных доменов по результатам январского аукциона выглядит так:
- minsk2019.by — 16 971 рубль
- tehnoplus.by — 711 рублей
- blogtravel.by — 711 рублей
- vandrouka.by — 606 рублей
- optika.by — 521 рубль
- canada.by — 516 рублей
- litwins.by — 311 рублей
- comix.by — 286 рублей
- impulse.by — 271 рубль
- kupon.by — 261 рубль
Общая сумма средств, вырученная по итогам аукциона, составила почти 30 000 рублей. Вся выручка от продажи аукционных доменов направляется в белорусские детские дома.