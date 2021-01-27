В Беларуси вновь на одну копейку подорожает автомобильное топливо

В Беларуси 28 января на одну копейку подорожает автомобильное топливо.

Фото: angi.ru.

Как сообщил концерн «Белнефтехим», розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 1,72 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,82, АИ-98-К5-Евро — 2,04, ДТ — 1,82 рубля.

В последний раз топливо дорожало также на одну копейку 21 января — впервые после 27 октября 2020 года.

«В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара США за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9%, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года — на 30%. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%», — отмечал «Белнефтехим», объясняя предыдущее повышение цен.

«В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке» концерн решил «в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку». Цены в республике остаются на 22—51% ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8—10%, подчеркивал «Белнефтехим».