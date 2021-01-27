МИД РФ: в Беларуси назрели изменения политического устройства, власти взяли курс на его модернизацию

В Министерстве иностранных дел России полагают, что в Беларуси «назрели определенные изменения политического устройства». Таким образом МИД РФ ответил на своем сайте на вопрос, поступивший к пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в 2020 году.

Здание МИД России. Фото imag.one

У ответственного за российскую дипломатию ведомства поинтересовались, «какой был смысл в поддержке А.Г.Лукашенко, если из-за этого пришлось свернуть интеграционный проект и в стране ускорился рост прозападных настроений».

«Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года, — ответили в МИД. — Считаем А.Г.Лукашенко законно избранным главой государства. Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию».

«Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11—12 февраля, будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что «совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается». «Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран», — отметили в министерстве.

В МИД РФ считают, что сейчас «против официального Минска и России развязана настоящая информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений».

«Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и «всесезонный» союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой. Со своей стороны намерены активно развивать взаимовыгодное российско-белорусское сотрудничество по всему спектру отношений и всемерно укреплять связи между нашими братскими народами», — заявили в министерстве.

Кроме того, в ответе МИД на вопрос о состоянии и перспективах отношений России и Евросоюза среди прочего утверждается, что представители ЕС в 2020 году «вмешивались во внутренние дела союзной Белоруссии».