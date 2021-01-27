Сообщения о минировании зданий двух вузов в Минске оказались ложными

Информация о минировании в Минске главного корпуса Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета не подтвердилась, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

С утра во внутреннем дворе БГУ было необычное оживление и скопление казенных машин - ожидались высокопоставленные гости. Фото: Белсат.

«Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложных посланий устанавливается, — отмечается в сообщении. — Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание».

Как сообщалось, днем 27 января в МГЛУ (улица Захарова, 21) и БГУ (проспект Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании зданий вузов. На места выехали сотрудники милиции, пиротехники.

Сегодня МГЛУ посещали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр образования Игорь Карпенко.