В Египте в закрытой из-за COVID школе устроили бордель

По данным мировых информационных агентств, египетская полиция арестовала семь человек за то, что они в школе для девочек, закрытой из-за эпидемии COVID-19, в городе Шубра-аль-Хейм (к северу от Каира), устроили бордель.

Фото: kratko-news.com.

Как сообщает kratko-news.com , охранник, воспользовавшись пустым школьным зданием, в партнерстве с шестью другими людьми нанял проституток, которые за плату предоставляли интимные услуги в классах и других помещениях.

Директор учебного заведения сообщил, что первые подозрения возникли, когда он увидел, как девушки входили и выходили из школы с незнакомцами.

Охранник, в свою очередь, сказал, что это его родственники и друзья приезжали к нему, чтобы он не скучал в пустом здании. Директор школы решил провести проверку. Он вошел в одну из классных комнат, где нашел кровать и использованные презервативы.

Затем директор позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ворвались в бордель. Задержанные предстали перед судом, им грозит длительное тюремное заключение.