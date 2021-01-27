Amnesty International объявила глобальную кампанию солидарности с Беларусью

Правозащитная организация Amnesty International 27 января начала глобальную кампанию солидарности с Беларусью.

Белорусская диаспора - с соотечественниками. Фото: твиттер.

Обэтом сообщила ассистент по исследованиям и кампаниям Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Татьяна Мовшевич на онлайн-встрече с журналистами и экспертами в области прав человека, сообщает БелаПАН .

«Мы будем просить наших активистов и сторонников по всему миру опубликовать у себя в соцсетях символ, как нам показалось, мирного протеста в Беларуси и в целом — это цветок — под лозунгом #StandWithBelarus («стань с Беларусью»). Этот цветок может быть снят на видео, сфотографирован, люди могут нарядиться этим цветком. Можно сделать что угодно, самые разные образы», — отметила Мовшевич.

В рамках кампании Amnesty International будет публиковать истории мирных протестующих. Организация выбрала семь категорий людей в зависимости от возраста, профессии или социальной группы и каждые две недели будет публиковать несколько историй о людях из каждой категории — художники и работники сферы культуры, пенсионеры, студенты, члены профсоюзов, женщины и медики, сообщила представитель организации.

Она подчеркнула, что кампания проводится с целью «показать мирным протестующим, что они не забыты и что за событиями в Беларуси наблюдает весь мир», несмотря на то, что протесты стали менее масштабными.

«Задержания продолжаются, и только в прошлые выходные опять арестовали множество людей. Власти устраивают гонения за любую форму протеста. Некоторые из этих случаев настолько абсурдны, что даже мы, работая много лет в Беларуси, поражены. Недавно осудили 75-летнюю женщину за то, что она опубликовала фото с бело-красно-белой пастилой. Арестам и избиениям подвергаются случайные прохожие или люди, случайно или сознательно надевающие красно-белую одежду», — констатировала представитель Amnesty International.

Она напомнила, что в августе и сентябре прошлого года инициированную организацией глобальную петицию против насилия в отношении мирных протестующих в Беларуси подписало почти 200 тыс. человек из 184 стран и территорий.