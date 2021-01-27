Члены оргкомитета «Демократического союза» рассказали, зачем создают новую партию

Сформирован первый состав оргкомитета по созданию в Беларуси партии «Демократический союз» (ДС). Презентация политической структуры состоялась 27 января в офисе, который ранее занимал штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико и в котором ныне располагается «Круглый стол демократических сил», созданный Юрием Воскресенским.

Андрей Ланкин

В первый состав оргкомитета ДС вошли бывший руководитель инициативной группы экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Андрей Ланкин, а также Николай Коваленко, Николай Сериков и Александр Дешко.

По словам Ланкина, представители образовавшейся команды летом прошлого года принимали активное участие в президентской кампании в составе различных штабов.

«Я был одним из инициаторов создания объединенного штаба (Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало. — БелаПАН ) и участником первого собрания объединенного штаба, которое проходило в этом помещении 16 июля, — сказал он. — В тот момент нас не разделяли ни цвета флагов, ни политические предпочтения. <...> Нас объединяла не общая политическая идеология или программа, а общая цель. Тем не менее уже тогда в воздухе витала идея создания политической партии на основе той действительно невероятной волны гражданской активности, которую продемонстрировали белорусы летом 2020 года».

По словам Ланкина, за последние полгода были попытки объединить людей вокруг лидера или группы лиц без каких-то конкретных целей и инструментов их достижения. Идея оргкомитета ДС в том, чтобы «объединить граждан Беларуси не вокруг лидера, а вокруг целей и задач».

«Мы создаем новую партию, место в которой должны найти представители всех слоев белорусского общества, которые готовы оформить свое желание конструктивных перемен в обществе, которые готовы устранять причины потенциального гражданского конфликта путем диалога, а не угроз, шантажа, травли в соцсетях, составления черных списков, которые поддерживают реальные, а не виртуальные демократические ценности», — заявил Ланкин.

Он утверждает, что за годы независимости страны «власть при поддержке граждан решала очень важные задачи», обеспечивала «выживание страны в чрезвычайном геополитическом положении, ликвидацию последствий крупнейшей техногенной катастрофы XX века, крупнейшей геополитической катастрофы, оформление институтов суверенного и независимого государства».

«Мы считаем, что эта программа выполнена, и теперь перед нашей страной стоят новые задачи и цели: задачи строительства и высвобождения творческой энергии белорусов, энергии, которая несет ответственность перед страной, предками, потомками, нашим будущим, — сказал Ланкин. — Мы должны дать свободу этой энергии, направить ее в ответственную гражданскую активность, создать условия для ее сохранения, умножения и применения внутри страны, а не за ее пределами. Мы создали государственность, теперь нам необходимо построить гражданственность».

Прийти к этой цели, по его мнению, можно «эволюционным путем», для этого обществу следует прививать «гражданские ценности, доверие, инициативность, прозрачность, ответственность, взаимопомощь».

По словам Ланкина, до конца января планируется сформировать полный состав оргкомитета, до конца февраля — инициативную группу по проведению съезда и созданию партийных структур в регионах, в апреле планируется представить для обсуждения экономический блок программы, а в июне предполагается завершить разработку полной версии программы и объявить о дате проведения учредительного съезда.

На вопрос, почему, по мнению оргкомитета, власти решат зарегистрировать ДС, если за последние два десятка лет не была зарегистрирована ни одна партия, Ланкин заявил: «Мы предполагаем, что в ближайшее время произойдут те изменения, которые позволят нам зарегистрировать партию». Это, в частности, «расширение роли партий в области государственного управления», что может произойти на Всебелорусском народном собрании.

Говоря о посыле, с которым обратится создающаяся политическая структура к протестующей части общества, Ланкин сказал: «В первую очередь, мы будем их выслушивать». По его словам, оргкомитет партии будет участвовать в инициативах «Круглого стола демократических сил» Воскресенского, в том числе в инициативе «по политической амнистии», поскольку это «то, на чем нужно фокусировать сейчас внимание».

Ланкин заявил, что обсуждал с Валерием Цепкало вопрос создания оргкомитета, но «пока он не планирует участвовать в оргкомитете».