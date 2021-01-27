11 февраля пройдет онлайн-конференция по аудиорекламе Audio Ads Conference

11 февраля пройдет онлайн-конференция Audio Ads Conference, посвященная аудиорекламе в интернете.

Организаторы мероприятия — digital-компания AMDG | Artox Media Digital Group и Банк БелВЭБ — соберут в одном эфире представителей площадок, чтобы рассказать, почему аудиореклама — это будущий тренд.

«Музыка и подкасты в интернете сопровождают белорусов всюду: дома, во время отдыха, в дороге и путешествиях, на прогулке и не только. При этом аудитория предпочитает слушать то, что ей нравится, на стриминговых платформах, а не то, что решил поставить DJ на радио. Первая на белорусском рынке конференция про аудиорекламу в интернете Audio Ads Conference — отличное введение в трендовый инструмент digital-маркетинга», ― рассказал руководитель отдела маркетинга и PR AMDG Николай Кудласевич.

Спикеры Audio Ads Conference расскажут о том, что такое аудиореклама, поговорят об особенностях инструмента, представят эксклюзивные данные по аудитории, обсудят места размещения и форматы, а также разберут локальные и международные кейсы.

На конференции выступят Анастасия Харитонова (Google), Станислав Дёмин (Яндекс), Руслан Виноградов (Digital Audio), Сергей Казак (AMDG).

Слушатели смогут сами выбрать подходящий формат участия. Конференция будет доступна в виде подкаста и классической онлайн-трансляции.